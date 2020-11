SAN GIULIANO TERME – Il Comune di San Giuliano Terme aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020 che ricorre oggi, mercoledì 25 novembre.

“Aderiamo come ogni anno a questa importantissima giornata che ci permette di incentrare l’attenzione su un tema che purtroppo resta sempre attuale: la violenza contro le donne – afferma Lara Ceccarelli, assessora alle pari opportunità – per l’occasione, abbiamo esposto il drappo rosso dalle finestre del palazzo comunale, mentre purtroppo non è stato possibile organizzare la classica iniziativa al Teatro Rossini di Pontasserchio causa Covid-19“.

“I numeri del Centro antiviolenza di Pisa nel 2020 sono molto preoccupanti, segno che le istituzioni devono incrementare il loro impegno e la situazione di emergenza sanitaria che persiste non ha certo aiutato, anzi. A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale ringrazio la Casa della Donna Pisa e Giovanna Zitiello e Francesca Pidone, rispettivamente coordinatrice del Centro antiviolenza della Casa della Donna di Pisa e coordinatrice del Telefono Donna. Il loro è un lavoro enorme che abbiamo il dovere di sostenere per una società più giusta“.