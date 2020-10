Il Covid ferma l’Under 21 di Nicolato a Tirrenia. Due positivi e allenamento annullato

PISA – Il coronavirus stoppa gli allenamenti dell’Under 21 di mister Paolo Nicolato nel ritiro di Tirrenia (Pisa).

Due calciatori del gruppo azzurro, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione agli Europei di categoria in calendario venerdì con l’Islanda, sono infatti risultati positivi al Covid-19 dopo il secondo tampone.

I risultati dei test sono stati comunicati nella tarda serata di martedì: i due calciatori in questione, totalmente asintomatici, erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica e da protocollo erano stati ammessi al gruppo squadra.

La seduta di lavoro in programma nella giornata di oggi è stata annullata e la squadra è già dalla serata di martedì in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni dell’Asl competente.

Gli azzurrini di mister Nicolato martedì 13 ottobre alle ore 17.30 affronteranno l’Irlanda all’Arena Garibaldi nel primo dei due impegni valevole per il campionato europeo di categoria.