PISA – Il Responsabile della CAN B Emidio Morganti ha affidato la gara Livorno-Pisa in programma sabato 26 ottobre (ore 18) e valida per la 9° giornata del campionato nazionale di Serie B a Juan Luca Sacchi di Macerata.



Il direttore di gara sarà assistito da Francesco Fiore di Barletta e Mattia Scarpa di Reggio Emilia.

Il Quarto Uomo sarà Marco Serra di Torino.