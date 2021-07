Il Ds Claudio Chiellini: “Mercato? Mancano ancora tre o quattro pedine”

PISA – Il Ds nerazzurro Claudio Chiellini ha parlato al termine dell’ultima amichevole in terra bergamasca, vinta dal Pisa 1 a 0 con rete di capitan Robert Gucher, facendo un bilancio di questo ritiro in Val Presolana.

di Maurizio Ficeli

Il ritiro. “Sono stati giorni nei quali importante riuscire a lavorare bene e con il sorriso. Si, le gambe non giravano, ma non era questa la cosa più mportante,ma semmai il fatto che questo gruppo sta crescendo bene”.

La gara con la Pro Sesto. “Che la squadra sia in crescita lo si è potuto vedere anche in questa gara di oggi con la Pro Sesto, nella quale abbiamo disputato una buona prima mezz’ora,anche se dopo ci siamo un po’ abbassati correndo un po’ di meno,però siamo stati altrettanto bravi a non subire gol,inoltre anche il reparto difensivo si sta assestando bene quindi abbiamo margini di miglioramento“.

Chiellini elogia squadra e staff. “Tutti i componenti dello staff hanno dato del loro meglio, da mister Luca D’Angelo fino ai fisioterapisti e i magazzinieri al fine di permettere alla squadra di allenarsi al meglio in questo ritiro“.

Mercato in uscita e possibili entrate. “Quattro nostri ragazzi li abbiamo mandati a giocare nel Fiorenzuola,per far trovare loro spazio, mentre riguardo alla rosa direi che siamo già al 60% con gli acquisti fatti fino ad ora. Direi che adesso mancano ancora un tre/quattro pedine acquisti per completarla, può darsi due in attacco ed una a centrocampo”.