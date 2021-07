Il Ds Claudio Chiellini: “Settimana impegnativa, ma siamo contenti del lavoro fatto. Arriveranno due attaccanti e un difensore centrale”

ROVETTA – Alla fine del match contro la Cremonese ha parlato il DS Claudio Chiellini.

di Maurizio Ficeli

“Sicuramente abbiamo vissuto una settimana impegnativa, ma alla fine ci riteniamo contenti del lavoro che abbiamo fatto. Riguardo alla partita di con la Cremonese direi che è stata una bella gara dove entrambe le squadre hanno giocato bene e dove il risultato non era la cosa più importante.

Chiellini ha ribadito che le operazioni di mercato fatte fino ad ora, hanno avuto l’intento di rinnovare l’organico. “Ci tengo a dire che ringraziamo per ciò che hanno fatto sia quei giocatori che sono andati via e sia quelli che partiranno in seguito.

“Con la pattenza di Vido e Palombi arriveranno due attaccanti e un difensore centrale. Centrocampista? Siamo già tanti a centrocampo, non credo serva”.