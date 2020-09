Il Gran Galà di Confesercenti al Cosmopolitan Golf di Tirrenia

PISA – Si arricchisce di una splendida cornice quale il “Cosmopolitan Golf Club Reastaurant” di Tirrenia, la seconda edizione del “Gran Galà Confesercenti Area Pisana 2020 – Cuore d’Impresa“, in programma la sera di venerdì 25 settembre, avente quale tema conduttore quello della solidarietà, in quanto gli Organizzatori hanno ritenuto doversi premiare, con la consegna di appositi attestati di benemerenza, tutte quelle aziende loro associate che si sono particolarmente distinte nel venire incontro alle esigenze delle persone durante il lungo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria, oltre ad omaggiare con targhe tutti coloro che hanno contribuito, sia con la messa a disposizione della struttura, che quali sponsor e partner della serata, alla realizzazione dell’evento.

di Giovanni Manenti



Le motivazioni a supporto della Manifestazione sono state illustrate da Alessandro Cordoni, Presidente Confesercenti per il Litorale, il quale sottolinea come: “quest’anno, al di là della conferma dell’evento inaugurato la scorsa stagione, abbiamo scelto di premiare quelle Aziende che si sono particolarmente distinte durante il periodo del lockdown a causa dell’emergenza Covid-19, vale a dire coloro che hanno messo a disposizione le loro capacità a favore della collettività, quali ad esempio la ristorazione recapitata negli Ospedali, al pari delle Edicole che distribuivano le mascherine, e pertanto si può ben dire che si tratta di riconoscimenti all’insegna della solidarietà che si è manifestata nel momento del bisogno“

“Occorre anche rilevare“, conclude Cordoni, “come a lockdown concluso in certe zone si sia potuta registrare una certa ripresa, in particolare nel settore del turismo balneare lungo il litorale, mentre nell’interno hanno avuto segnali positivi coloro che gestiscono i Bed and Breakfast ed altri tipi di strutture in cui il cliente andava ad usufruire di un’abitazione propria e che pertanto poteva fornire adeguate garanzie di sicurezza, a differenza del settore del Commercio più in generale, così come tutto ciò che riguarda la ricettività alberghiera, che continuano a soffrire della crisi in atto“.

Dello svolgimento della serata ne parla Simone Romoli, Responsabile di zona di Confesercenti Toscana Nord, il quale precisa come: “l’appuntamento sia fissato per venerdì 25 settembre nella splendida cornice del “Cosmopolitan Golf Club Reasturant” a Tirrenia per una serata di gala che può fornire l’opportunità di tessere relazioni tra Autorità, imprenditori, Sponsor e sostenitori dell’evento; in particolare dalle 19:30 è previsto un aperitivo a bordo piscina (Meteo permettendo), per poi partecipare all’interno alla cena di gala, per la quale mi sento in dovere di ringraziare per il contributo fornito gli Sponsor che sostengono la nostra iniziativa, vale a dire la “Concessionaria Ford BluBay“, l’Agenzia “ABC Unipol SAI” ed i cosiddetti sponsor tecnici, ovvero coloro che con i loro prodotti e servizi garantiscono il buon esito dell’evento,e cioè il “Salumificio Rosi“, “Terre di Toscana“, “Trinci Caffè“, “Castel Torricchio Confetture” ed “Alioth Società Cooperativa“, ai quali verrà consegnata una targa ricordo della Manifestazione, così come un piatto dorato sarà parimenti donato ai proprietari della struttura che ospita la stessa“.

“Avremo così l’opportunità“, prosegue Romoli, “di trascorrere tutti insieme una serata in cui le aziende premiate potranno raccontare le loro personali storie di imprenditori che, nonostante le avversità del periodo più duro dell’emergenza sanitaria, hanno deciso di mettersi a disposizione della collettività mediante dei piccoli, nobili gesti che però hanno ricevuto il sincero apprezzamento da parte del territorio, così che possano prenderne atto anche le Autorità invitate, ad iniziare dal neo Presidente Regionale Eugenio Giani, mentre ha già garantito la sua presenza il Sindaco di Pisa Michele Conti, per poi procedere alla materiale consegna dei singoli riconoscimenti costituiti da attestati di benemerenza per l’attività svolta“.

“Per quanto ovvio“, conclude il Responsabile di Zona, “la serata si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e ci auguriamo che possa costituire anche un momento di riflessione sulla ripartenza, vale a dire su questa fase comunque difficile ed incerta di convivenza con il virus ed alla quale ci stiamo tutti noi per certi versi abituando, così che ora più che mai diviene importante e fondamentale assicurare il sostegno alle nostre Imprese, alla nostra economia ed a quegli imprenditori che nel periodo più critico dell’emergenza si sono messi a disposizione del Mondo del Volontariato, degli Ospedali e della comunità in generale“.

Elenco Aziende premiate con i relativi attestati di benemerenza: “ERILI Viaggi“, Pisa – “HOPE Design Studio“, Perignano – “Gusto al 129“, Pisa – “Bar I Portici“, Cascina – “Toscana Ristoro“, San Giuliano Terme – “Anita Osteria“, Pisa – “Glou Glou Toscana Srl“, Pisa – “Tutto Matic Srl“, Pisa – “FE.NA.GI. Confesercenti” e “F.I.E.P.E.T. Confesercenti” ….