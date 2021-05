Il gruppo Fratres cerca nuovi donatori: “Quando il dono sa di pane!”

PISA – Continua senza sosta la ricerca di nuovi donatori e di donazioni da parte dei gruppi Fratres della provincia di Pisa, che non perdono occasione per portare cittadini e compaesani al più vicino

centro trasfusionale.

Stavolta arriveranno sulle tavole di migliaia di persone con buste per il pane

personalizzate, che saranno distribuite gratuitamente nei prossimi giorni a molti esercizi commerciali della provincia.





La donazione di sangue serve come il pane, recita lo slogan, e ci richiama all’estrema necessità di avere donatori periodici di sangue ed emoderivati che, specialmente in periodi di emergenza sanitaria come quello che stiamo attraversando, sono merce rara.

Ecco il motivo della campagna

pubblicitaria che i vari gruppi Fratres portano avanti, allo scopo di coinvolgere quante più persone possibili. Per maggiori informazioni potete far riferimento al sito dell’associazione www.fratres.it oppure al numero di telefono che troverete, a breve, sulle vostre tavole!