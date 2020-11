Il Liceo Scientifico Buonarroti si aggiudica il Mad For Science 2020

PISA – Il Liceo Scientifico Filippo Buonarroti di Pisa si è aggiudicato il prestigioso “Mad For Science 2020″: un premio di 75mila euro che permetterà il rifacimento con moderne attrezzature del bio-laboratorio della scuola.

Per questo motivo il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, ente che si occuperà direttamente della messa a punto della nuova struttura all’interno del plesso scolastico, si è complimentato con gli studenti e con le istituzioni scolastiche per l’eccellente risultato ottenuto.

“Ho inviato una missiva al Dirigente Scolastico Professor Alessandro Salerni per congratularmi con lui e con i ragazzi e le ragazze del Liceo Buonarroti; avrei voluto farlo di persona e in altro modo, ma la recrudescenza della pandemia da Covid19, al momento, non ci consente di fare diversamente”, spiega Angori. “Un riconoscimento, quello ottenuto dal liceo pisano, di immenso valore perchè “coniuga le scienze naturali e sociali”, come scritto testualmente nella motivazione del premio, dal momento che il progetto verte sulle modalità operative che possono essere messe in pratica per migliorare l’apporto nutrizionale di popolazioni come quelle del Corno d’Africa, soggette spesso a denutrizione, affiancando all’uso tradizionale della enjera l’uso dell’alga spirulina, molto ricca dal punto di vista nutritivo e di facile coltivazione in ambienti tropicali. Una intuizione di ancor più valore se si pensa che lo scorso anno scolastico è stato anch’esso stravolto, e all’improvviso, dall’arrivo della pandemia: nonostante tutto, è arrivato questo importante riconoscimento per il Liceo. Rinnovo pertanto i miei più vivi complimenti agli studenti e ai professori che hanno lavorato a questo progetto, con l’impegno di procedere più rapidamente possibile, emergenza sanitaria permettendo, alla messa a punto del nuovo biolaboratorio e organizzare una degna inaugurazione della nuova struttura”, ha concluso Angori.