Il mercato dei diamanti sempre più al centro dell’attenzione

PISA – Sono pietre preziose che accompagnano l’uomo dalla notte dei tempi; negli ultimi periodi il loro utilizzo è stato sdoganato per diverse finalità, dall’investimento all’uso ornamentale. Tutti vogliono i diamanti al punto che il relativo mercato segna picchi verso l’alto come mai prima.



Di recente è stata diffusa la notizia relativa all’Angola, quarto produttore di diamanti al mondo, che dispone di enormi riserve di diamanti ma che tende in larga parte ad esportarli ancora grezzi in quanto non possiede le attrezzature adeguate per la raffinazione. Il Governo angolano ha deciso di offrire incentivi per la lavorazione dei diamanti così da evitare che vengano esportati di sana pianta.

Novità sul mercato mondiale dei diamanti

Una politica che potrebbe generare un forte scossone al mercato mondiale dei diamanti. Così come la questione relativa alla chiusura della miniera di Argyle, nel nordovest dell’Australia, nota nel mondo per l’estrazione di diamanti rosa. Il 90% della produzione mondiale di questi preziosi deriva dalla miniera che è destinata a chiudere nel 2020 a causa dell’esaurimento di risorse.

Anche in questo caso, la notizia ha fatto aumentare i prezzi dei diamanti rosa facendoli raggiungere livelli da record. Tutte novità legate alla stretta attualità e che potranno avere effetti diretti sul mercato degli investitori, anche quelli piccoli.

Quelli che investono in diamanti

Perché il dato di chi investe in diamanti continua a crescere, come detto; le pietre preziose vengono viste sempre più come alternativa reale ad oro e argento, metalli da sempre utilizzati dagli investitori nei momenti di incertezza economica.

Ecco perchè, partendo da quanto sopra detto, prima di investire è bene conoscere il prezzo dei diamanti e la loro valutazione in quel preciso momento storico. Il prezzo di un diamante ovviamente segue indicazioni di massima a livello globale partendo da una valutazione oggettiva: ci sono poi parametri soggettivi che ne determinano la quotazione esatta. Tra questi, il peso, il colore, il taglio, la lucidatura, la presenza della certificazione. Tutti elementi da conoscere prima di acquistare un diamante per uso investimento.