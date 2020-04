Il Ministro Azzolina: “Non siamo la Germania. Ci sono troppi rischi. A scuola non si torna”

PISA – “A scuola non si torna perché ci sono ancora troppi rischi, noi non siamo la Germania“. Questo il pensiero del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in un’intervista sul Corriere della Sera di venerdì 17 aprile.

“Si allontana sempre di più la possibilità di riaprire a maggio” – dice Azzolina – “il governo prenderà a giorni una decisione“.

La ministra sottolinea che anche se ci sarà per tutti la promozione, le pagelle saranno “vere”, con i “4” e i “5”. Per le famiglie infine ci sarà un aiuto con “un’estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter“. Per quanto riguarda l’esame di Maturità “sarebbe auspicabile almeno l’esame orale a scuola“, ha affermato il Ministro.