Il monito del PSI di Pisa: “Geofor assuma i 152 lavoratori selezionati dal bando”

PISA – “Gli amministratori di Geofor ancora oggi confermano la volontà di

gestire una azienda pubblica in maniera privata e non si degnano di

dare una risposta di merito alle critiche documentate dei comuni

dell’area pisana“. afferma Carlo Sorrente segretario P.S.I. Pisa

Certo non giova alla trasparenza il sistema di scatole cinesi che

ancor oggi caratterizza la gestione delle aziende pubbliche della

toscana però oggi possiamo costatiamo che alcune delle promesse fatte

a dicembre dal Fortini presidente di Geofor e Reti ambiente

proprietaria di Geofor, con l’internalizzazione il servizio non e

migliorato e le tariffe stanno aumentando e presumibilmente continuerà

a peggiorare anche il bilancio di esercizio dopo gli utili di qualche

anno fa.



Ora è giunto il momento che gli Enti e le forze sociali e tutti coloro

che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con l’azienda

verifichino gli tutti gli accordi a cui l’azienda si e impegnata, in

particolare:



1) se effettivamente a tutti i nuovi assunti é applicato in maniera

corretta il CCNL Utilitalia e se anche gli operatori che effettuano

servizi a valle della raccolta applicano i contratti più favorevoli ai

lavoratori;



2) se le legittime aspettative delle 152 persone che sono state

selezionate con un avviso pubblico da Geofor saranno effettivamente

soddisfatte da Geofor.



A breve i consigli comunali dovranno in ogni caso affrontare il

problema del sistema complessivo del ciclo dei rifiuti dopo il

fallimento della gara ATO per il gestore unico e la chiusura degli

impianti di trattamento dei rifiuti della provincia di Pisa che ha

comportato e comporterà presumibilmente maggiori costi per i

cittadini“.