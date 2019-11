Il PalaCongressi si stringe attorno alla Piccola Jo. Il 9 Marzo la partenza per la Florida. Presente una delegazione del Pisa Sc

PISA – Oltre 500 persone hanno assistito al PalaCongressi di Pisa ad “Una risata per Jo” organizzato dalle infaticabili ragazze del Kinzica Group e Amici dell’Elfo, per sostenere la raccolta fondi a favore della bambina di Tirrenia che a marzo sarà operata negli Usa per riuscire finalmente a camminare.

di Antonio Tognoli

Le parole di Graziano Salvadori

La serata è stata magistralmente condotta dal comico Graziano Salvadori e da Jhonny Parker ex volto di VideoMusic ed ha visto sul palco del PalaCongressi comici di spessore quali Dario Ballantini e il livornese Paolo Migone. Con loro si sono esibiti anche molti artisti toscani che hanno dato il loro contributo come Matteo Cesca di Colorado, il cantautore pisano Alain Mini con il suo nuovo singolo “La Tata di Angelo” in uscita il 13 dicembre prossimo e protagonista con l’associazione “Vai Oltre a Ciò che Vedi” insieme a Francesco Michelotti e Andrea Bartolini.

Siparietto fra Alain Mini e Jhonny Parker

Molti applausi anche per i 30 Corde, Riccardo Carboncini e Andrea Lunardi oltre al balletto di danza di Vanessa Lumetta autrice di una canzone per la piccola Jo cantata assieme ai 30 corde.

Paolo Migone comico Livornese

Tutto per alimentare il sogno della piccola Jo, che partirà con la sua famiglia il prossimo 9 marzo destinazione Florida per sottoporsi all’operazione.

Ad intrattenere il pubblico la magia del Mago Calandrino accompagnato dal l’umorismo di Orselli e la straordinaria comicità di Federico Castellani e Jonathan Canini.

Masucci consegna la maglia alla mamma di Jo

Alla serata ha partecipato una delegazione del Pisa Sc. Erano presenti i calciatori Gaetano Masucci, Francesco Lisi, Andrea Meroni e il team Manager Ivan Serra. Gaetano Masucci ha donato a Jo accompagnata sul palco dalla mamma Irene Ceneri la piccola maglietta nerazzurro con alle spalle il numero 1.

La delegazione nerazzurra presente al PalaCongressi

A fine serata è salita sul palco la Dott. Laura Guerrini Neonatologa che ha seguito Jo sin dalla nascita.

La Dott Guerrini sul palco del PalaCongressi di Pisa

Una bella serata di beneficienza che ha riunito un po’ tutti per una nobile e giusta causa e con un unico obiettivo: che la piccola Jo torni normalmente a camminare come tutti i bambini della sua età.

All’ingresso del PalaCongressi anche una mostra di maglie storiche del Pisa a cura dell’Associazione Sport For Children di Yuri Bianchi.