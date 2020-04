Il Parco di San Rossore verso il rinnovo del diploma europeo

PISA – Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli verso la conferma del diploma europeo, il più importante riconoscimento rilasciato dal Consiglio d’Europa ai soggetti gestori di aree protette: la relazione tecnica è favorevole, ora il documento è all’approvazione del Comitato dei Ministri.

Un rinnovo importante frutto di un’analisi attenta degli specialisti ambientali: «Per l’Ente non è un punto di arrivo ma uno stimolo per migliorare seguendo la strada tracciata del rispetto della natura, della fruibilità, del coinvolgimento delle comunità locali, della manutenzione del territorio per rispondere ai cambiamenti climatici – commenta il presidente Giovanni Maffei Cardellini – il Parco è un modello culturale e ambientale che si espande anche oltre i propri confini». «Una notizia positiva in questo momento difficile: quando si passerà alla fase 2 il Parco sarà un’importante risorsa per i cittadini, per riprendere contatto con la natura e migliorare il proprio benessere psicofisico – continua il direttore Riccardo Gaddi – sempre nel rispetto delle misure di sicurezza che saranno decise dagli organismi preposti»



Il diploma europeo è il massimo riconoscimento del Consiglio d’Europa per la buona gestione delle aree protette: istituito nel 1965 attualmente sono 73 i parchi che lo possono vantare, 7 dei quali in Italia. Al Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli il diploma è stato conferito nel 2005 e successivamente sempre rinnovato. Tra le caratteristiche principali che permettono al Parco di fregiarsi di questo importante titolo: le immense foreste e pinete, la grande varietà di ambienti naturali e semi-naturali che variano dalle dune costiere alle spiagge, dalle foreste igrofile alle paludi, dalle pinete ai terreni agricoli.