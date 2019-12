Il Parco festeggia 40 anni. La forza della storia, la visione del futuro

PISA – Era il 13 dicembre 1979 quando la Regione Toscana istituì l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, nato grazie alle battaglie per difendere un grande patrimonio naturalistico, ambientale e culturale. In tutto 24mila ettari di foreste, zone umide, dune, un territorio che si estende dalla Macchia Lucchese alla Tenuta di Tombolo e che comprende il Lago ed il Padule di Massaciuccoli, le Tenute di San Rossore, di Migliarino e di Coltano fino all’area Marina Protetta delle Secche della Meloria.

«Rispetto a 40 anni fa molte cose sono cambiate e oggi il Parco ha di fronte nuove sfide, dai cambiamenti climatici alla fruizione corretta dell’ambiente e all’applicazione sistematica dei principi di piena sostenibilità in tutte le azioni e per tutte le strutture del Parco – commenta Giovanni Maffei Cardellini presidente dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli – da qui i nostri progetti che si muovono in una doppia direzione: la manutenzione del territorio per renderlo più forte e resistente alla crisi ambientale, e le iniziative per far crescere una comunità di cittadini consapevoli che fruisce la natura rispettandola e contribuendo a curarla». «Per questa ricorrenza abbiamo organizzato tre giorni di eventi: la parte centrale sarà il convegno di sabato 14 dicembre per celebrare la storia dell’Ente e riflettere sui progetti strategici per il futuro, mentre durante tutto il weekend sono previste visite guidate gratuite in tutte le Tenute, un’occasione per conoscere la natura e il nostro Parco» continua il direttore Riccardo Gaddi.

Il programma – Si parte venerdì 13 dicembre con la visita di una scolaresca all’allevamento di cavalli e dromedari e la presentazione dei progetti MayDayEarth, un nuovo sistema di cittadinanza attiva, e San Rossore plastic free. Nel pomeriggio doppia visita nella zona della ‘Tenuta Borbone e Macchia Lucchese’: alle 14 escursione tra le dune a cura di Legambiente Versilia con il biologo marino Filippo Ferrandini (info e prenotazioni 3899231999, centrovisite.villaborbone@gmail.com); alle 14.30 a Villa Orlando ‘Il Parco ed i pittori del Lago’ a cura dell’Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia (info e prenotazioni 3382386211, info@associazionevilleversilia.com)

Sabato 14 dicembre dalle 10 presso la Sala Gronchi a Cascine Vecchie a San Rossore il convegno aperto a tutta la cittadinanza ‘1979-2019: 40 anni del Parco. La forza della storia e la visione del futuro per affrontare le nuove sfide delle aree protette’. Saluti ed introduzione del Presidente Giovanni Maffei Cardellini che parlerà de ‘Il Parco tra ieri, oggi e domani: nascita, conservazione, manutenzione, coinvolgimento delle comunità’. A seguire interverranno l’assessore regionale all’ambiente e alla difesa del suolo Federica Fratoni: ‘La Toscana dei Parchi tra bellezza, ambiente e vivibilità’; il professore Federico Niccolini del dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa: ‘Nuove visioni per le aree protette tra governance e management; esperienze e prospettive internazionali’; il direttore del Parco Riccardo Gaddi: ‘Un nuovo modo di pensare il Parco: progetti contro il cambiamento climatico, azienda agricola, fruibilità’; l’onorevole Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola: ‘Economia green, parchi e modelli per pensare il futuro’; il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri: ‘I nuovi ruoli dei Parchi nel quadro nazionale e internazionale’; conclusioni a cura del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Moderatore il vicepresidente dell’Ente Maurizio Bandecchi. Al termine assaggio dei prodotti tipici del Parco.

Sempre sabato, dalle 10 alla Tenuta di Migliarino una camminata da Bocca di Serchio lungo le dune costiere di Marina di Vecchiano, a cura del WWF Pisa (info e prenotazioni pisa@wwf.it, 3277053078). Alle 11 e alle 14 alla Tenuta di Coltano la Pro Loco organizza ‘I profumi dell’inverno’, un’attività di educazione ambientale rivolta ai bambini e ai loro genitori (info e prenotazioni 3470626658). Alle 14 a San Rossore ‘Natura brada’: visita guidata all’allevamento di cavalli e dromedari presso ‘Il Boschetto’ (info e prenotazioni 050.530101). Alle 14.30 visita guidata alla riserva naturale del Palazzetto a San Rossore, a cura di Legambiente Pisa (info e prenotazioni 3204603529, legambiente@legambientepisa.it). Alle 15 presso la Sala Belvedere del Teatro Pucciniano il convegno ‘I tesori del Parco’, con interventi di Elisabetta Norci: ‘Le Pinete del Parco’; Andrea Bertacchi: ‘Le dune costiere’; Luca Puglisi: ‘L’avifauna del Lago di Massaciuccoli’; Iacopo Simonetta: ‘Biodiversità e clima’; Ismaele Ridolfi presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord: ‘Presentazione dell’ampliamento dell’impianto di San Nicolò’ (info e prenotazioni 0584.350567, direzione.generale@puccinifestival.it). Durante la giornata presso la Tenuta di Tombolo si terrà un’esercitazione di Protezione Civile di livello regionale con simulazione di incidente aereo.

Domenica 15 dicembre si parte alle 9.30 con ‘I colori dell’inverno’: escursione guidata in battello sul lago di Massaciuccoli e passeggiata lungo la foce del Serchio, a cura dell’Oasi Lipu (info e prenotazioni 0584.975567, oasi.massaciuccoli@lipu.it). Sempre alle 9.30 passeggiata ‘Alla scoperta della Macchia Lucchese’ a cura di Legambiente Versilia (info e prenotazioni 3899231999, centrovisite.villaborbone@gmail.com). Alle 10 ‘Un bosco pieno di diversità’, visita guidata all’Oasi WWF della Cornacchiaia, nella Tenuta di Tombolo (info e prenotazioni 3277053078, pisa@wwf.it). Dalle 10 alle 13 Lago di Massaciuccoli ‘Plastic free’: iniziative di pulizia del lago a cura della Federazione Italiana Canoa Kajak Versilia in collaborazione con Consorzio 1 Toscana Nord (info e prenotazioni 3385913119, info@ckv.it). Infine dalle 13.30 le corse al galoppo all’ippodromo di San Rossore organizzate dalla società ippica Alfea, durante il pomeriggio ci saranno animazioni per bambini, dimostrazioni di pet therapy e soccorso (ASD Il Branco) e i laboratori creativi ‘Scrivo la letterina a Babbo Natale’ e ‘Battesimo della sella’ (info 050.526128, 050.526129)