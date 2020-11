Il percorso della Piccola Jo in diretta dal Salotto della Società Operaia di Cascina

CASCINA – Altro grande appuntamento targato Società Operaia di Cascina. In diretta Facebook dalla pagina dell’associazione culturale cascinese, direttamente da Via del Curtatone, all’interno della rubrica “Il Salotto della Società Operaia di Cascina“, andrà in onda domenica 29 novembre alle ore 21.30, “Il percorso della piccola Jo” appena ritornata in Italia dopo l’operazione in Florida al Paley Institute.

Una storia lunga tre anni. Nel dettaglio tutti i racconti inediti, gli aneddoti, le immagini, video, testimonianze e molte sorprese da non perdere con l’intervento di alcuni artisti eccellenti del panorama nazionale.

In studio nel salotto Irene Ceneri, la mamma di Jo. Conduce il giornalista Antonio Tognoli con la partecipazione straordinaria della cantante cascinese Barbara Acconci che regalerà momenti di grande musica oltre a curare la regia della puntata.

“Siamo onorati di ospitare la Piccola Jo dando voce a sua mamma, all’interno della nostra associazione culturale, sempre aperta per aiutare e dare voce a chi ha bisogno“, ha detto Meri Gronchi, presidente ed ideatrice del format, con il sostegno del consiglio direttivo, sempre unito nelle avventure di questa storica Associazione culturale.