PISA – Il Pescara comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto Breda.

Dopo la netta sconfitta interna per mano del Venezia (0-2) la decisione di sollevare dall’incarico il tecnico ex Livorno. Al suo posto in pole per la sostituzione c’è Grassadonia per risollevare le sorti del Pescara fanalino di coda del torneo.