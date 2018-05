Il Pisa è tornato al lavoro in vista dei play-off

PISA – Il Pisa Sc ha ripreso a lavorare martedì pomeriggio in vista delle fase nazionali. I nerazzurri entreranno in gioco il 20 maggio.

Nel primo turno i nerazzurri affronteranno una sfida andata e ritorno Prima gara in trasferta seconda gara all’Arena il 23 Maggio.

Lo staff tecnico ha comunque disegnato una settimana standard per gli allenamenti di capitan Mannini e compagni che martedì pomeriggio sono scesi in campo a San Piero per una seduta improntata sulle esercitazioni atletiche ma anche sugli aspetti tecnico-tattici.

Il programma della settimana si svilupperà con allenamenti sempre al mattino (mercoledì, venerdì, sabato e domenica), fatta esclusione per la seduta pomeridiana di giovedì.

La squadra sarà sempre impegnata al Centro Sportivo di San Piero a Grado. Gli allenamenti saranno a porte aperte fino a venerdì. Sabato e domenica porte chiuse. Lunedì nuova giornata di riposo