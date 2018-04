Il Pisa si allena a porte aperte e si prepara all’ultima fatica della regular season contro l’Arezzo

PISA – Sono ripresi lunedì pomeriggio sul terreno di San Piero a Grado gli allenamenti del Pisa Sporting Club, reduce dal bel successo casalingo ottenuto venerdì scorso contro il Pontedera.

Per il Pisa Sporting Club si è così aperta la settimana che porterà all’ultimo impegno ufficiale della stagione regolare: l’appuntamento è fissato per sabato pomeriggio (ore 16.30) in casa dell’Arezzo. Sabato 5 maggio, infatti, il Pisa osserverà il turno di riposo forzato.

Il programma degli allenamenti per i ragazzi di mister Mario Petrone non prevede questa settimana doppie sedute.

La squadra tornerà ad allenarsi mercoledì mattina e quindi effettuerà sedute tecnico-tattiche precedute da riunioni in sala video nei pomeriggio di mercoledì e giovedì: tutti questi allenamenti si svolgeranno a San Piero a Grado con porte aperte per i tifosi nerazzurri.

Venerdì mattina la rifinitura pre-gara all’Arena Garibaldi al termine della quale verrà diramata la lista dei convocati in partenza per il ritiro fissato nella città della Chimera.

La foto sopra è di Roberto Cappello