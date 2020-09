Il Pisa torna ad allenarsi in vista del primo impegno di campionato contro la Reggiana

PISA – Il Pisa Sporting Club riprenderà gli allenamenti mettendo nel mirino la Reggiana, primo avversario del campionato cadetto al via nel prossimo weekend.

I nerazzurri inizieranno una settimana standard di allenamenti: sedute tutte programmate (a porte chiuse) al Centro Sportivo di San Piero a Grado.

Dopo l’allenamento odierno, effettuerà martedì una doppia seduta dividendo il lavoro tra mattina e pomeriggio.

Mercoledì, giovedì e venerdì, invece, singola seduta pomeridiana per i nerazzurri che sabato mattina torneranno all’Arena Garibaldi per la tradizionale rifinitura che precederà la partenza per Reggio Emilia.

Appuntamento fissato domenica 27 settembre al “Mapei Stadium”: calcio d’inizio alle ore 21 per la prima giornata di serie BKT.