Il pluricampione Delmas Obou in visita ai ragazzi delle scuole “Settesoldi” a Vecchiano

VECCHIANO – Si svolgeranno venerdì 27 aprile i campionati regionali di atletica che vedranno impegnati anche gli alunni della scuola media dell‘Istituto Comprensivo “Daniela Settesoldi” di Vecchiano.

“In vista di questo importante appuntamento sportivo, che lo scorso anno vide peraltro la vittoria della squadra maschile vecchianese, nella giornata di giovedì 26 aprile, le ragazze ed i ragazzi di terza della scuola secondaria hanno ricevuto la visita del campione di atletica leggera Delmas Obou che ha dato loro qualche consiglio utile in vista dell’imminente competizione agonistica”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori, presente personalmente all’incontro avvenuto alla Scuola “G. Leopardi”. “Obou, atleta della Fiamme Gialle, è un velocista italiano, vincitore di tre titoli italiani ed uno europeo under 23. Nei Mondiali di Atletica del 2013 ha gareggiato a staffetta contro Usain Bolt e per alcuni anni ha vissuto in Francia per studiare e migliorare la propria tecnica agonistica presso il National Institute of Sport, expertise, and performance”, afferma l’Assessore allo Sport Andrea Lelli. “Un atleta, dunque, di indubbia esperienza nazionale ed internazionale, nonostante la giovane età (25 anni, ndr). Delmas Obou ha dato, quindi, degli ottimi spunti alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, tenendo presso la scuola una lezione di atletica, proprio alla vigilia dei campionati regionali. Tutto ciò è stato anche un grandissimo incoraggiamento agonistico per gli alunni, al quale ci uniamo, inviando loro, a nostra volta, un grossissimo in bocca al lupo per la gara di domani, sempre all’insegna della sana competizione sportiva”, conclude l’Assessore Lelli.