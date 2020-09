Il Prefetto Castaldo riceve il Console Generale Usa Ragini Gupta

PISA – Il Prefetto Giuseppe Castaldo ha ricevuto il nuovo Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta, in visita ufficiale nel capoluogo pisano.



Il Console Generale, che ha assunto l’incarico a Firenze lo scorso luglio, è stata Consigliere per gli Affari Pubblici presso l’Ambasciata degli Stati Uniti ad Amman, in Giordania, ed ha svolto incarichi consolari, economici e di affari pubblici anche in Messico, Pakistan e India.



Il cordiale colloquio – nel corso del quale sono stati richiamati gli antichi vincoli di amicizia con gli Stati Uniti d’America – è stato l’occasione per affrontare temi di interesse comune sotto il profilo economico, culturale e della sicurezza oltreché per rimarcare l’ottima collaborazione istituzionale con la base americana di Camp Darby.



Il Rappresentante del Governo e il Console Generale si sono anche soffermati sulle bellezze artistiche, storiche e culturali che offre la città di Pisa, nella quale esiste una significativa presenza di cittadini americani.



Al termine dell’incontro, il Prefetto Castaldo e il Console Generale hanno proceduto ad uno scambio di reciproci omaggi.