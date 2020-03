Il Premier Conte firma il decreto. Ecco chi potrà lavorare

PISA – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato come anticipato sabato 21 Marzo il Dpcm che dispone nuove misure restrittive per l’emergenza Coronavirus. Stop dunque all’attività produttive non essenziali. “Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza“. Ecco la lista dei lavori che potranno continuare in vigore da lunedì 23 marzo.

ALIMENTARI. Restano aperti i supermercati, i discount, gli ipermercati e tutti i negozi di alimentari. Alcune Regioni hanno prodotto ordinanze per ridurre gli orari di apertura (domenica sono chiusi in Emilia Romagna e nel Veneto)



FARMACI. Restano aperte regolarmente farmacie e parafarmacie



TRASPORTI. Il trasporto ferroviario di persone e merci, quello dei passeggeri in aree urbane ed extraurbane, i taxi, il noleggio di auto con conducente, il trasporto marittimo e quello aereo restano attivi. Regolare anche il trasporto delle merci su gomma



TABACCAI. Anche i tabaccai non sono interessati alla stretta



EDICOLE.Continua regolarmente anche la vendita dei giornali



LOTTO E GIOCHI. Si fermano il Lotto, il Superenalotto (anche online). Ferme anche slot machine e Gratta e vinci



BANCHE, POSTE E ASSICURAZIONI. Regolari anche le attività bancarie e assicurative, restano aperti gli uffici postali



LE ALTRE ATTIVITA’ CHE RESTANO APERTE.Restano attive l’industria delle bevande, la filiera agro-alimentare e zootecnica, l’industria tessile solo legata strettamente agli indumenti di lavoro (escluso, quindi l’abbigliamento). Le produzioni gomma, materie plastiche e prodotti chimici non saranno interrotte, così come la fabbricazione della carta e raffinerie petrolifere. Nessuno stop anche alle attività legate all’idraulica, all’installazione di impianti elettrici, di riscaldamento o di condizionatori e la fabbricazione di forniture mediche e dentistiche. Attive anche la gestione fognaria e quella della raccolta dei rifiuti. Non dovrebbero essere intaccati dal provvedimento neanche i servizi veterinari, i call center e i servizi di vigilanza privata oltre alle attività di pulizia e lavaggio delle aree pubbliche. Nell’ambito della pubblica amministrazione restano “in vita” l’assicurazione sociale obbligatoria, i servizi legati alla difesa e, chiaramente, l’assistenza sanitaria. Esclusi, infine, i servizi di assistenza sociale residenziale e non residenziale.

Lavoro.Con l’ultima stretta del governo che lascia aperte soltanto le attività produttive ritenute essenziali, la forma ordinaria per il lavoro diventa di fatto lo “smart working” fino alla cessazione dell’emergenza. Le «comprovate esigenze lavorative» rimangono tra i motivi che giustificano lo spostamento rispetto alla residenza o al domicilio.

Studi professionali. –Aperti gli studi professionali. Va detto anche che, su questo fronte, alcune Regioni hanno già disposto precise restrizioni. La Lombardia, per esempio, ha decretato la chiusura delle «attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza».Baby sitter, badanti e colf

Nessuna stretta sulle prestazioni lavorative di baby sitter, badanti e colf, che potranno continuare a lavorare.



Ecco tutta lista dei codici Ateco

ATECO DESCRIZIONE 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 03 Pesca e acquacoltura 05 Estrazione di carbone 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale 10 Industrie alimentari 11 Industria delle bevande 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 16.24.20 abbricazione di imballaggi in legno 17 Fabbricazione di carta 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 20 Fabbricazione di prodotti chimici 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzionee il controllo dell’elettricità 28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti eaccessori) 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti eaccessori) 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 33 Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 37 Gestione delle reti fognarie 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 42 Ingegneria civile 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli