Il “Presepe dell’Angelo” a San Giovanni alla Vena

PISA – Il Presepe tradizionale giunto ormai alla XXIII edizione chiamato “Presepe dell’Angelo” curato da Angelo Perini sarà presente anche in questo 2019 dal 15 dicembre al 6 gennaio in Via Roma a San Giovanni alla Vena (PI). Anche quest’anno la manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Vicopisano.

Frutto del meticoloso lavoro di vari anni, realizzato nelle cinque nicchie di un’antica cantina di fine 700, mediante ciocchi d’olivo intagliati a mano dall’artista, casette in legno, corsi d’acqua, personaggi in coccio grandi e piccoli, illuminato da centinaia di lucine e contornato da mille altri particolari.



Il presepe dell’Angelo prende il nome non da chi lo ha realizzato e che si chiama “casualmente” anch’esso Angelo, bensì dalla figura celeste che e’ raffigurata e dipinta nella volta della nicchia centrale.



Una poesia in vernacolo accompagnerà il visitatore …. dettaglieerà e farà notare anche in modo simpatico i numerosi particolari presenti.

“‘uando rivi e entri in cantina…la soppresa e’ assi’urata…gli pòi fa’ ‘na visitina o passacci la giornata…si perche’ ‘uesto Presepio te lo pòi gira’ di dentro…’uante ‘ose ‘uante luci e ci manca solo il vento….’uando hai fatto ‘capolino e vista ‘rinfrancata…occhio ar capo e allo scalino e s’invia…la “girata”. …. aggiungendo un po’ di fantasia si rivivrà la magia, l’atmosfera e l’incanto del Natale“.

Orari. Prefestivi dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Feriali dalle ore 17.30 alle 19.30. Ingresso libero. Chiuso il 31 Dicembre.

Per maggiori info

Sito: www.angeloperini.it



Cell. 328 1254305





