Il Prof. Philippe Daverio nella Chiesa di Santo Stefano

PISA – Gran successo per la conferenza “La Chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano e le Sue Bandiere” organizzata dalla 50&Più Pisa e tenuta dal Prof. Philippe Daverio nella chiesa di Santo Stefano in Piazza dei Cavalieri.

L’evento ha ricevuto la piena attenzione da parte della cittadinanza, infatti, oltre quattrocento sono stati i presenti.





Ha aperto il convegno il Presidente Franco Benedetti porgendo i suoi saluti e cogliendo l’occasione per presentare l’evento così come l’Associazione e le sue attività. Hanno fatto seguito per i saluti la Presidente di Confcommercio Federica Grassini, l’Assessore al Turismo Paolo Pesciatini e il Presidente regionale 50&Più Antonio Fanucchi.



Partendo dal concetto di armonia – l’armonia della Piazza dei Cavalieri – e richiamandosi alla grazia divina (“pulchritudo dei” di cui parlava Sant’Agostino) che porta alla salvezza del mondo, il professor Daverio ha ricostruito il contesto storico nel quale è sorta la chiesa di Santo Stefano. Contesto che vedeva l’Europa travolta da guerre di religione sia interne al mondo cattolico sia nei confronti degli Ottomani.

Le bandiere, che ornano le pareti del gioiello vasariano, ci parlano proprio della complessità dell’epoca e dell’importanza dell’identità cristiana.



Al termine il Centro Commerciale Pisanova ha offerto ai presenti un gustoso aperitivo.