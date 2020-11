Il ricordo. Auguri Franco, Pisa non ti dimentica

PISA – Vogliamo ricordare un calciatore del Pisa Sporting Club che ha fatto grandi i colori nerazzurri ai tempi della presidenza di Romeo Anconetani. Si tratta di Franco Rotella, genovese doc, che oggi avrebbe compiuto 54 anni, avendo avuto i natali nel capoluogo ligure il 16 novembre 1966.

di Maurizio Ficeli

Rotella ci lasciò undici anni fa, esattamente il 20 aprile 2009 a causa di un male incurabile che lo strappò agli affetti dei propri cari, alla consorte Nadia ed al figlio Simone, lasciando tutti basiti e sconfortati.

Questo giocatore, di ruolo ala destra approdò all’ombra della Torre Pendente nell’estate del 1991 e vi rimase per tre stagioni collezionando ben 105 presenze. Una stagione, l’ultima, culminata con l’infausto “spareggio” di Salerno contro l’Acireale, dopo il quale avvenne il fallimento societario e l’esclusione del Pisa dal calcio professionistico. Un giocatore che ci ha sempre messo la faccia, non mollando fino alla fine, malgrado la stagione 1993 /94 non fosse finita nel migliore dei modi. Il ricordo di Franco, a cui i tifosi della Nord avevano anche dedicato un coro di incitamento quando calcava il terreno di gioco, è sempre vivo nei tifosi pisani, e noi come redazione di Pisanews vogliamo ricordarlo nel giorno del suo compleanno mandando un grosso abbraccio alla moglie Nadia ed al figlio Simone.

FRANCO ROTELLA PER SEMPRE VIVO NEI NOSTRI CUORI