“Il Settimo Continente” in anteprima a Vicopisano

VICOPISANO – Andrà in scena, in anteprima in Toscana e con il patrocinio del Comune di Vicopisano, sabato 9 novembre alle 21 al Teatro di Via Verdi “Il Settimo Continente” di e con Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani di La Ribalta Teatro.





Il Settimo continente è un’indagine sul rapporto tra l’uomo e la plastica. Parte dal legame che ha unito questo materiale allo sviluppo della società contemporanea e alle abitudini quotidiane della collettività e degli individui.

Durante la ricerca sul tema, durata più di un anno, La Ribalta Teatro ha fotografato un’umanità sensibile, scossa, preoccupata, ma incapace di intraprendere una strada concreta.



Lo spettacolo ha già vinto diversi premi: il Premio Giovani Realtà del Teatro 2018 Giuria Docenti, l’Earthink Festival 2018, la Prima selezione rassegna Pillole 2018 del Teatro Studio Uno e la Prima selezione rassegna Minimo del Teatro Festival 2019.

Tra speranze e improbabili soluzioni si consuma, in scena, la disperata impresa di compiere “la magia”, quella di far scomparire tutto quanto.

Il codice che caratterizza il lavoro, considerando che il tema dello spettacolo è di per sé molto ingombrante, è di stile comico-surrealista, prendendo in prestito alcune delle tecniche sviluppate dalla clownerie teatrale. La scenografia, che rappresenta il Pacific Trash Vortex, l’isola del Pacifico composta esclusivamente di materiale plastico. Il materiale selezionato, raccolto dalla spazzatura, è stato lavato e successivamente agglomerato nella sua forma attuale. Anche i costumi saranno realizzati al 100% con materiale plastico.

Costo dei biglietti: intero 10 euro e ridotto over 65 e under 12: 8 euro.

Informazioni e prenotazioni: teatrodiviaverdi@gmail.com, www.viconet.it.