Il Sindaco: “Inaccettabile che siano aggredite le forze dell’ordine”

PISA – Il Sindaco di Pisa Marco Filippeschi interviene sull’aggressione da parte di alcuni venditori ambulanti ad un Carabinieri in servizio.

“Non è la prima volta che accade ma deve essere l’ultima. Le forze dell’ordine e la Polizia Municipale sono impegnate ogni giorno perché le regole siano rispettate. Sono in cantiere nuovi provvedimenti per quell’area, su indicazione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. È assolutamente inaccettabile che coloro che con fermezza ed equilibrio danno prova di gestire situazioni difficili siano aggrediti. Ho dato la solidarietà più sentita della città al Comandante Provinciale dei Carabinieri e gli ho detto che siamo vicini al militare che è stato colpito mentre faceva il suo dovere. L’abusivismo commerciale non è un fenomeno spontaneo. Lo dimostrano i tanti sequestri fatti nell’ultimo anno dalla Polizia Municipale. L’organizzazione che lo gestisce deve essere contrastata, si devono perseguire anche i fornitori della merce contraffatta, e le regole devono valere per tutti”.