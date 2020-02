Il tifo nerazzurro trascina la squadra sotto di due gol ad una rimonta incredibile

CREMONA – Grande vittoria con il risultato di 4 a 3 per il Pisa allo “Zini” di Cremona in una gara dalle forti emozioni.

di Maurizio Ficeli

Non era iniziata bene per i nerazzurri di Mister Luca D’Angelo, che erano andati sotto di due gol, ma con la grinta e la determinazione, trascinati da un grande tifo pisano sono riusciti a ribaltare la situazione conquistando una vittoria da incorniciare.

Fin dal primo pomeriggio l’autostrada che portava alla città del Torrazzo era piena di pulmini auto e minivan rigorosamente pavesati di nerazzurro e rossocrociato, presenti gli autobus del Club Autonomo Nerazzurro di Marco Sabrina e Francesca Pavolettoni, con cui Pisanews abbiamo viaggiato, del club della Gradinata e del Centro Coordinamento di Liana Bandini e Daniele Paffi.

Sull’autostrada gli autogrill erano pieni di tifosi pisani che davano una bella nota di colore. Allo stadio Zini poi imponente il colpo d’occhio della curva che ospitava i tifosi nerazzurri con grande coreografia di bandierine e bandieroni, fumogeni, gli striscioni dei club della curva Nord della Gradinata e delle Capanne e San Romano. Oltre mille tifosi di venerdì sera non sono cosa da poco. Grande applauso di tutto lo stadio cremonese quando i tifosi nerazzurri hanno tirato fuori uno striscione in ricordo di una tifosa grigiorossa storica, Carla, scomparsa da poco. Qualche problema all’ingresso del settore ospiti per i rigorosi controlli delle forze dell’ordine. Alcuni tifosi nerazzurri hanno fatto il loro ingresso allo “Zini” a gara iniziata.

Tifo incessante fino alla fine quando, al gol di Eros Pisano, è esplosa letteralmente la Santabarbara del tifo nerazzurro con gran tripudio finale con i giocatori nerazzurri a raccogliere gli applausi dei loro tifosi. La vittoria, oltre che della squadra, è anche di loro e della grande fede nerazzurra che portano da ogni parte ed in ogni settore ospiti.

Il rientro a Pisa e’ veramente gioioso Ed ora sotto con il Chievo per un altro successo che consolidi in positivo la classifica

🖤💙Grazie ragazzi 🖤💙

🔵⚫FORZA PISA LOTTA DA ULTRAS 🔵⚫