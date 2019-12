Il vice Sindaco Raffaella Bonsangue ha incontrato l’ambasciatore dell’Azerbaigian

PISA – Il Vice Sindaco Raffaella Bonsangue ha accolto a Palazzo Gambacorti l’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian Mammad Ahmadzada, in visita nella città di Pisa per diversi incontri in città con le istituzioni, associazioni di categoria e università.

L’incontro istituzionale è stata l’occasione per il Comune di Pisa, tramite il Vicesindaco Raffaella Bonsangue che ha la delega alla Cooperazione Internazionale, di stringere i rapporti con la rappresentanza diplomatica di un Paese che ha con l’Italia relazioni bilaterali politiche, economiche e culturali consolidate nel tempo. L’Italia dal 2003 è diventata il principale partner commerciale dell’Azerbaigian nell’importazione di petrolio greggio e prodotti del petrolio.

“Quello di oggi con l’Ambasciatore Ahmadzada – ha dichiarato il Vicesindaco Raffaella Bonsangue – è stato un incontro cordiale e molto proficuo; ci legano la presenza in città di 34 studenti azeri iscritti all’Università di Pisa e la volontà comune di intraprendere un percorso di scambio culturale e diplomatico che potrebbe sfociare in un gemellaggio con una città dell’Azerbaigian con caratteristiche simili a Pisa”.