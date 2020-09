Il vicesindaco Raffaella Bonsangue alla cerimonia di cambio del comando del Reggimento Logistico “Folgore”

PISA – Cerimonia di cambio del Comandante oggi al Reggimento Logistico “Folgore” di Pisa. Per il Comune di Pisa, a salutare il comandante Salvatore Piscotta che ha ceduto il comando del reggimento al comandante Guido Bulsei, c’era il vicesindaco Raffaella Bonsangue.

«A nome dell’intera città di Pisa – ha dichiarato Bonsangue – salutiamo e ringraziamo il comandante Pisciotta, augurandoci che questo sia solo un arrivederci. Durante il suo comando il Reggimento ha confermato la sua attenzione nei confronti del nostro territorio e non solo. Basti ricordare l’impegno che i militari della Folgore hanno messo nei giorni in cui il fiume Arno in piena rischiava di tracimare, o il loro prezioso intervento in tempi più recenti, in piena emergenza coronavirus, quando hanno trasportato e distribuito milioni di mascherine chirurgiche e di tamponi. Diamo il benvenuto quindi al comandante Bulsei, con l’augurio di buon lavoro e confidando nel proseguimento del rapporto sinergico tra l’amministrazione comunale e il Reggimento Logistico “Folgore”»