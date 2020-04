Il video in quarantena della Filarmonica di Peccioli

PISA – La Filarmonica di Peccioli harealizzato in queste settimane di quarantena un video molto carino. Il progetto è nato dalla voglia di suonare insieme nonostante le difficoltà di questo delicato momento storico.

“Nel mondo esistono migliaia di lingue, dialetti, parlate, gerghi. E spesso chi parla una lingua non riesce a capire chi parla una lingua diversa. Alcune volte la differenza di lingua porta divisione, allontanamento – si legge nel messaggio del presidente Antonio Marchetti. Ma c’è una lingua che invece è universale, uguale per tutti; una lingua che unisce, che AVVICINA. La lingua della musica, delle note. E allora, oggi ancor di più di sempre, tempo nel quale occorre sentirci VICINI anche se lontani, la Filarmonica Peccioli, noi Musicisti con il nostro Maestro Simone vogliamo parlare a tutti con questa lingua universale. Quest’anno la Filarmonica Peccioli festeggia i suoi 150 anni dalla fondazione. Crediamo che questo video che abbiamo realizzato sia in questo momento il modo più bello, coinvolgente, emozionante per far sentire a noi stessi e al Pubblico la nostra voglia, il nostro desiderio, la nostra certezza, la nostra determinazione e, forse ancor più di tutto il resto, la SPERANZA di tornare prestissimo a fare le nostre Prove tutti insieme nella nostra Sede, le nostre Sfilate per le strade della nostra Peccioli, i nostri Concerti nelle piazze della nostra Italia“.