Il “X Festival Dottrina Sociale” fa tappa a Pisa

PISA – Il X Festival Nazionale della Dottrina Sociale, quest’anno dedicato alla “Memoria del Futuro”, in programma a Verona dal 26 al 29 novembre, avrà una importante tappa in Toscana.

La città di Pisa sarà il fulcro dell’evento gemello che avrà come titolo “Vivi adesso il tuo futuro. Scienza & Amore” e vivrà due momenti: il 23 novembre alle ore 9,30 presso Il “Centro i Capuccini” di Pisa con la piantumazione del melograno, albero simbolo della Dottrina sociale della Chiesa e il 26 novembre con il webinar che per tutta la giornata alternerà le migliori menti espresse dal mondo universitario, scientifico, umanistico e religioso della Toscana in una riflessione corale sul bene comune nella sua declinazione dai valori universali, alla ricerca e innovazione, sino alle esperienze innovative che questa terra ha saputo esprimere.

Promosso dall’IRCCS Fondazione Stella Maris, Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus, Fondazione Opera Giuseppe Toniolo, Centro Studi e Laboratorio per la Dottrina Sociale – CSDS e dall’Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Toscana -OGLT- CET, l’evento Pisano vuole rappresentare quell’alleanza di ragione cuore, per ricostruire nel segno dei valori improntati al bene comune. Nel video gli organizzatori hanno sintetizzato suggestioni e riflessione in vista di questo appuntamento di rilievo.