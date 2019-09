Ilaria Tuti presenta il suo nuovo libro alle Officine Garibaldi

PISA – Ospite alle Officine Garibaldi Ilaria Tuti presenterà nell’auditorium di via Gioberti il suo ultimo libro “Ninfa dormiente”, edito da Longanesi. L’incontro fa parte di una serie d’iniziative organizzate dalla Libreria Fogola di Pisa. A dialogare con l’autrice e il pubblico, la giornalista Chiara Cini.

Dopo il successo di “Fiori sopra l’inferno” Ilaria Tuti, sempre con Longanesi, arriva nuovamente in libreria con il thriller “Ninfa dormiente”. Tornano tra le righe della scrittrice i protagonisti della trama precedente: il commissario Teresa Battaglia e l’ispettore Massimo Marini, insieme a tutta la loro squadra. A loro è assegnato un cold case da investigare e risolvere.

“Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso occuparmi, ormai. Casi freddi, come il vento che spira tra queste valli, come il ghiaccio che lambisce le cime delle montagne. Violenze sepolte dal tempo e che d’improvviso riaffiorano, con la crudele perentorietà di un enigma. Ma ciò che ho di fronte è qualcosa di più cupo e più complicato di quanto mi aspettavo. Il male ha tracciato un disegno e a me non resta che analizzarlo minuziosamente e seguire le tracce, nelle valli più profonde, nel folto del bosco che rinasce a primavera. Dovrò arrivare fin dove gli indizi mi porteranno. E fin dove le forze della mia mente mi sorreggeranno. Mi chiamo Teresa Battaglia e sono un commissario di polizia specializzato in profiling. Ogni giorno cammino sopra l’inferno, ogni giorno l’inferno mi abita e mi divora”.

In occasione dell’incontro sarà possibile acquistare il libro. L’autrice seguirà con una sessione di firmacopie.