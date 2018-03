Immobile non agibile, evacuate tre famiglie

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco sta intervenendo a Santa Croce sull’Arno in Corso Mazzini nel centro storico per un dissesto statico di un fabbricato costituito da tre appartamenti.

La verifica ha evidenziato criticità per quanto riguarda il tetto e il solaio a causa delle numerose infiltrazioni di acqua e lo stato di vetustà dell’immobile e pertanto si è reso necessario rendere non agibile il fabbricato in questione.

Il Comune si sta preoccupando di sistemare gli occupanti.