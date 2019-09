Impatto fatale per un giocatore dell’Acciaiolo

PISA – Muore in incidente stradale il calciatore dell’Acciaiolo Calcio Nicola Fiorenzani. L’impatto tra lo scooter che guidava il classe ’77 che vive a Livorno, ed un auto è stato fatale nei pressi di Stagno, anche se le dinamiche dell’impatto sono tutte da accertare.

L’attaccante dell’Acciaiolo avrebbe dovuto esordire proprio oggi domenica 15 settembre nel campionato di Seconda categoria Girone E.

Ovviamente la società Acciaiolo con un messaggio alla federazione ha già annunciato che la sfida con il Pisa Ovest in programma per Domenica 15 settembre alle ore 15.30 non si disputerà per lutto.

Naturalmente le sentite condoglianze per la scomparsa del figlio alla famiglia, ai suoi cari, e alla società Acciaiolo Calcio da parte della nostra redazione.