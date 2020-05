PONTEDERA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 9 in via Valdera Sud nel Comune di Pontedera per un incidente stradale che ha visto coinvolto tre autovetture.

Nell’impatto due persone ferite, di cui una estratta dalla propria autovettura dai Vigili del Fuoco e consegnata al personale del 118.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.