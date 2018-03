Nuovo impianto di illuminazione al Piazzale dello Sport. Da lunedì il via ai lavori

PISA – Al via i lavori per il nuovo impianto di illuminazione pubblica nel Piazzale dello sport in Barbaricina: saranno posizionati 9 nuovi pali delle luce e saranno rinnovati 13 pali esistenti con nuove armature.

Ad occuparsi dei lavori, per conto del Comune, l’impresa ‘Borghini e Cinotti srl’ di Empoli, che sta realizzando in queste settimane anche la nuova illuminazione di via Niosi che, dopo l’installazione dei pali, sarà presto messa in funzione. Per consentire i lavori sarà istituito un divieto di sosta nelle aree interessate dal cantiere. Sempre per quanto riguarda l’illuminazione pubblica del Comune, lunedì 19 marzo, la ditta Coli, responsabile della manutenzione, interverrà per una riparazione in via Turati: divieto di sosta dal civico 5 al 9 per consentire il posizionamento del veicolo necessario per i lavori

Nella prossima settimana, entrano nel vivo i lavori di potatura degli alberi comunali.

La ditta Euroambiente, responsabile della manutenzione del verde pubblico, interviene in via Fiorentina a Riglione (fino al 21 marzo restringimento di carreggiata), in via Lucchese tra via San Zeno e via Perugia (fino al 23 marzo divieto di sosta dove si eseguono i lavori), in viale delle Cascine (fino al 23 marzo, eccetto sabato e domenica, divieto di sosta), in via 2 Settembre e viale d’Annunzio per gli alberi di competenza comunale (dal 21 al 30 marzo senso unico alternato all’altezza del cantiere), in via Massareti da via Brodolini a via Romita (dal 21 al 30 marzo divieto di sosta e restringimento di carreggiata, senso unico alternato se necessario), in via Fratelli Bronzetti (dal 26 al 30 marzo divieto di sosta e restringimento di carreggiata, senso unico alternato se necessario)

Sempre la prossima settimana, gli operai di Acque saranno in azione per la pulizia fognaria in via Puglia (19 e 20 marzo, divieto di sosta nel tratto tra via Cisanello e via Basilicata), via Santo Stefano (19 e 20 marzo, divieto di sosta nel tratto tra via Ansano e via Contessa Matilde), via Mazzei (21 e 22 marzo divieto di sosta sul lato dei civici pari, all’avanzamento del cantiere)