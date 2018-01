Imprevista interruzione idrica nel quartiere di Barbaricina

PISA – A causa di un guasto imprevisto verificatosi nella tarda serata di giovedì 18 gennaio sulla rete di distribuzione nel Comune di Pisa, è in corso una interruzione idrica in via Rook, in via Tesio, in via del Capannone nel quartiere di Barbaricina.

Si stanno verificando al contempo forti abbassamenti di pressione, maggiormente avvertiti ai piani più alti delle abitazioni nel quartiere di Barbaricina.

Già da ieri sera i tecnici di Acque SpA erano presenti sul posto: l’individuazione del guasto si è rivelata assai complicata ed è avvenuta nella prima mattina di venerdì 19 gennaio. Gli stessi tecnici stanno ora procedendo ad un complesso intervento di riparazione.

Per limitare i disagi è stato predisposto un servizio di rifornimento idrico sostitutivo mediante autobotte, posizionata nell’area parcheggio tra via Rook e via Simoni.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 16, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire gradualmente con il passare del tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.