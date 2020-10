In pieno centro impazza la movida. Le segnalazioni dei lettori sugli assembramenti in centro

PISA – Alcuni nostri lettori ci hanno inviato la situazione in Piazza dei Cavalieri di Pisa sede della Scuola Normale Superiore.

“La scalinata marmorea è della Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri Progettata dal Vasari. Queste premesse per sottolineare quanto già di per sé sia scandaloso e completamente irrazionale questo comportamento lo sia ancor di più in pieno centro, quando, attività commerciali vengono controllate (anche giustamente) dalle forze dell’ordine H24”, ci segnala un lettore.

“Le foto si riferiscono alle 2 di ieri notte. Nessun controllo. Università di Pisa al 90% chiusa (scandaloso), sedi universitarie “donate” ai Licei (Polo Piagge), mentre in pieno centro regna il caos”.