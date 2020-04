In uscita il primo libro ufficiale de “La casa di carta”

PISA – Arriva in Italia ‘‘L’enigma del Professore“, il primo libro ufficiale de ‘La casa di carta‘, la serie del momento di punta del palinsesto NETFLIX, che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo con l’uscita pochi giorni fa della quarta stagione.

Ebbene ma serie spagnola avrà a breve anche un volume: lo pubblicherà Magazzini Salani e sarà prenotabile su tutti gli store online e disponibile a partire dal 14 maggio.

Il primo libro de “La casa di carta”

Il volume è sviluppato come un libro interattivo, in cui il lettore dovrà mettere alla prova il proprio intuito e la propria intelligenza per continuare nella storia.

La storia parte dai ricordi di giovinezza del Professore Sergio Marquina, e porta in primo piano il suo amico Jero Lamarca in una vera e propria caccia al tesoro costruita dal Professore a colpi di enigmi.