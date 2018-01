PISA – Oggi Sabato 20 gennaio si terrà alle ore 15.30 una festa, con tante iniziative in programma, per l’inaugurazione della nuova biblioteca Blog delle Officine Garibaldi in Via Gioberti a Pisa.

Tra gli ospiti lo scrittore Marco Malvaldi, il giornalista Cristiano Militello e Perazzini, il presidente del premio Bancarella.