Inaugurata la mostra dedicata a Galileo Galilei nello spazio espositivo “Sopra le Logge”

PISA – È stata inaugurata sabato 15 febbraio alla presenza dell’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani la mostra nello spazio espositivo “Sopra Le Logge” con le opere vincitrici del 1° concorso “Galileo Galilei tra arte e scienza”, il bando per artisti nato con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la figura del noto scienziato pisano attraverso varie forme di arte. Oltre alle opere vincitrici nelle varie categorie (performance e video, pittura disegno e incisione, scultura e installazioni, menzione speciale della giuria), sono state esposte anche le opere selezionate tra le finaliste per vincere il premio della giuria popolare.

Fino a domenica 16 alle 15.00 (alle 17.00 sarà stabilito il vincitore di quest’ultima categoria) sarà infatti possibile votare, tramite apposito tagliando distribuito all’interno della mostra, l’opera preferita tra le selezionate per il premio della giuria popolare.

Sono stati 78 gli artisti che hanno partecipato e risposto positivamente al bando di concorso inviando le loro opere, che sono state giudicate da una giuria di esperti d’arte.

«Abbiamo deciso di inventare questa iniziativa per coinvolgere i cittadini, pisani e non, sulla proposta di creare delle opere ispirate a questo grande genio- dichiara l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani -. Sono molto contento di questa prima edizione, sia per la qualità delle opere, sia per il modo in cui è stata accolta questa iniziativa, e vorrei che diventasse un appuntamento fisso per tutti gli anni. La mostra inoltre valorizza e rivaluta un luogo estremamente suggestivo, che si presta particolarmente a mostre innovative».

All’inaugurazione erano presenti anche gli assessori al turismo Paolo Pesciatini e l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa.

Orari di apertura spazio espositivo Sopra Le Logge: venerdì 14 e sabato 15 febbraio 10.00-19.00; domenica 16 febbraio 10.00-15.00, alle 17.00 premiazione nell’atrio di Palazzo Gambacorti.