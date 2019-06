Inaugurata la nuova area a verde in piazza San Paolo a Ripa d’Arno. Le foto

PISA – Terminati i lavori di riqualificazione della nuova area a verde in piazza San Paolo a Ripa D’Arno, nell’area adiacente alla chiesa. Come previsto dal primo lotto di lavori, l’intervento ha riguardato la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra laterale alla chiesa, il taglio di 25 alberi di alto fusto e la sostituzione con altre 25 piantumazioni di tiglio, la realizzazione dell’impianto di irrigazione, la posa in opera di siepi che realizzano un labirinto all’interno del quale sono state posizionate attrezzature ludiche, come giochi per bambini piccoli, e panchine lignee.

I lavori realizzati dall’impresa Lattanzi di Roma per un importo complessivo di oltre 500 mila euro sono stati completati nei tempi previsti dal contratto, considerando che è stata inserita in corso d’opera una variante per un importo di quasi 75 mila euro, che ha aggiunto, alle opere a verde, il ripristino della pavimentazione in pietra davanti alla chiesa, la realizzazione della fognatura bianca e il rifacimento dei marciapiedi in pietra, sul lato nord della chiesa. Per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sono stati concessi alla ditta altri 60 giorni di lavoro, arrivando a chiudere il cantiere il 12 giugno. Oltre a queste opere aggiuntive, sono stati anche realizzati due posti auto per disabili e abbattute le barriere architettoniche, in modo da permettere la completa accessibilità della piazza e della chiesa monumentale di San Paolo.

“Un altro pezzo della città che si riqualifica – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – uno spazio verde pensato per aggregare i bambini e le persone che vivono nel quartiere e frequentano questa bellissima piazza. Una riqualificazione che segue e completa l’intervento di ristrutturazione della chiesa monumentale di San Paolo lo scorso marzo. Con un investimento di circa 500mila euro abbiamo raggiunto l’obiettivo di riappropriazione di questo spazio pubblico, rendendolo gradevole e fruibile da parte delle famiglie e accessibile a tutti. Una dimostrazione di come, con il nostro piano di investimenti, sia possibile agire per la riqualificazione dei quartieri periferici, senza trascurare i luoghi simbolo della Città, come questa piazza”.

“La nostra Amministrazione – ha aggiunto l’assessore Raffaele Latrofa – ha ritenuto importante riqualificare questa parte della piazza, realizzando un bellissimo giardino a disposizione dei bambini e rinnovando le alberature, ma ha ritenuto altrettanto importante fare un’operazione di economia e di programmazione di lavori che ci consenta di stabilire le principali priorità della città: siamo orgogliosi di aver destinato tanti soldi su fognature e interventi anti-allagamento, manutenzione della scuole, con la certificazione dell’antisismica di cui erano ancora sprovviste, asfaltature, ripristino dei marciapiedi e riqualificazioni di opere a verde nelle piazze e nelle rotatorie. Non grandi opere, che spesso rimangono nel libro dei sogni, ma interventi immediati che toccano tutti i quartieri in maniera concreta, con i fatti.”

Presente all’inaugurazione anche Presidente del ConsiglioAlessandro Gennai: “Un grazie a tutte le autorità e a tutti i cittadini presenti. In questa piazza si erge la bellissima Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, che nella storia delle nostra città, è stata il Duomo di Pisa. Qui ho tanti ricordi personali, perchè l’ho vissuta dall’infanzia fino ai 30 anni. Ricordo che qui si giocava a pallone e i giocatori poi formarono una squadra denominata “Audax” che poi, diventò, il Pisa Sporting Club. Proprio in questa piazza abbiamo posto una targa in cui si ricorda che il 9 aprile del 1909 nasceva il Pisa Sporting Club e quest’anno ricorrono infatti i 110 ani del sodalizio nerazzurro”.

Presente all’inaugurazione il parroco don Italo Lucchesi, che ha benedetto la nuova area giochi adiacente alla chiesa, e i bambini del doposcuola della Scuola materna M.C. Beltrami.