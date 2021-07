Inaugurata la nuova Piazza Gorgona a Marina di Pisa

MARINA DI PISA – Prosegue senza soluzione di continuità il programma di riqualificazione del Litorale portato avanti dall’amministrazione comunale, progetto che sabato 24 luglio si è arricchito di una nuova opera, vale a dire l’inaugurazione a Marina di Pisa di una Piazza Gorgona completamente rimodernata ed abbellita.

di Giovanni Manenti

Al tradizionale taglio del nastro erano presenti, oltre al Sindaco Michele Conti ed al Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, gli Assessori Raffaele Latrofa, Massimo Dringoli, Paolo Pesciatini e Giovanna Bonanno, nonché numerosi Consiglieri comunali ed il Responsabile dei Lavori Roberto Pasqualetti.

A seguire il Sindaco Michele Conti ha rivolto poche, ma sentite parole ai presenti, ricordando come: “poco alla volta stia prendendo forma, come da nostro progetto, un litorale per troppi anni trascurato e sul quale, viceversa, la nostra Amministrazione ha fortemente voluto procedere con investimenti importanti che ci hanno portato lo scorso anno ad inaugurare la riqualificata Piazza delle Baleari unitamente alla nuova pista ciclabile, oltre a numerosi interventi aventi per oggetto il rifacimento delle strade e dei marciapiedi, non solo qui a Marina ma anche a Tirrenia ed a Calambrone che proseguiranno, in quanto il nostro grande sogno è quello di riqualificare definitivamente Piazza Viviani – di cui solo qualche mese fa è stata acquisita la proprietà dall’Azienda Ospedaliera – al fine di adeguarla alla struttura di queste due Piazze, così da aiutare sicuramente sia i residenti che i turisti e, soprattutto, migliorare l’attrazione turistica del Litorale“.

“In merito a questo tema“, conclude il Primo Cittadino, “particolare attenzione è stata dedicata alla cura del verde, abbellendo la Piazza con l’apposizione di una Fontana che facesse di Marina un luogo paragonabile ad altre realtà analoghe a livello internazionale, il tutto nell’interesse specifico dei cittadini di questa frazione che per tanti, troppi anni sono stati lasciati a sé stessi, poiché non va mai dimenticato come i Sindaci e le Giunte siano pro-tempore ed al servizio della città, mentre al contrario le opere restano ed è per questo che oggi vi consegnamo questa Piazza di cui vi invito ad averne cura in quanto credo che il rispetto e le attenzioni da parte dei cittadini nei confronti delle Opere pubbliche rappresentino il migliore messaggio da dare alla nostra comunità“.

Ovviamente soddisfatto di questa ulteriore inaugurazione l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa, che così commenta: “questa mattina aggiungiamo un nuovo tassello ad un progetto ben più ampio, rappresentando lo stesso un passaggio importante e la dimostrazione concreta del fatto che noi abbiamo in mente un’idea ed un programma che realizziamo lotto dopo lotto senza fermarci neppure nel periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria tuttora in corso, come testimonia il fatto che abbiamo già inaugurato lo scorso anno Piazza delle Baleari e quest’oggi siamo qui a festeggiare una Piazza Gorgona riqualificata e che ha una sua peculiarità, un suo bell’utilizzo del verde ed una fontana che di notte sarà illuminata con vari colori e potrà altresì muoversi a ritmo di musica, così da costituire una valida occasione per dare un nuovo affaccio al mare veramente elegante come vi era bisogno su questo litorale da troppo tempo trascurato da parte di chi ci ha preceduto“.

“I punti principali di questa riqualificazione“, conclude l’Assessore, “sono rappresentati dalla zona centrale che costituisce l’affaccio al mare, impreziosita dalla costruzione della fontana che personalmente ho richiesto all’Architetto Pasqualetti che ringrazio per il risultato ottenuto, oltre al consueto utilizzo diffuso del verde che rappresenta una delle caratteristiche peculiari della nostra Amministrazione e che ci contraddistingue rispetto a chi, per anni, ne ha soltanto parlato ma con pochi fatti concreti, mentre da parte nostra stiamo continuando nell’opera di trasformazione di Pisa in una vera e propria “città verde” come conferma l’avvenuta, recente aggiudicazione di un Finanziamento di 15milioni di €uro per il nuovo Parco di via Pungilupo, così che quello inaugurato quest’oggi non è altro che uno dei tanti luoghi con il verde, i fiori e tanta bellezza, al quale si aggiungeranno ulteriori interventi che, oltre alla prosecuzione delle manutenzioni dei marciapiedi e degli asfalti su Marina, Tirrenia e Calambrone, prevederanno per il prossimo anno la realizzazione a Marina della nuova Piazza Viviani che abbiamo recentemente acquisito in maniera definitiva dall’Azienda Ospedaliera“.