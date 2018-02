Inaugurata la nuova sede del Pisa Sc alla Sesta Porta. Le foto

PISA – Inaugurata ufficialmente giovedì 1 febbraio la nuova Sede del Pisa Sporting Club presso i locali di proprietà comunale posti in via Cesare Battisti, nell’ambito del complesso denominato “Sesta Porta“. I locali sono situati al quarto piano dell’edificio.

La Sede era già operativa da inizio gennaio, si è aspettata la data odierna affinché gli interni fossero adeguatamente arredati per una doverosa presentazione agli organi di stampa.

Il classico “taglio del nastro” è avvenuto a quattro mani tra il Presidente Giuseppe Corrado ed il Sindaco Marco Filippeschi, alla presenza altresì di Fabrizio Cerri, Presidente di “PISAMO”, la quale ha anch’essa i propri Uffici in tale complesso immobiliare.

Una nuova sede indubbiamente più funzionale, vuoi per la sua collocazione in centro città, che per la facilità di raggiungimento per chi viene da fuori, data la vicinanza sia alla Stazione Centrale che all’Aeroporto, pur se il Presidente Corrado si auspica di poterla trasferire quanto prima, il che ovviamente starebbe a significare l’intervenuto completamento del progetto di ristrutturazione dell’Arena Garibaldi.

Una sede comunque accogliente e ben arredata, in cui fanno altresì bella mostra i principali trofei, maglie storiche ed il labaro del Pisa Sporting Club e che già da domani ospiterà la presentazione agli Organi di stampa dei recenti acquisti di mercato.

Ovviamente il Presidente Giuseppe Corrado non ha fatto mancare agli intervenuti un piccolo rinfresco.

Giovanni Manenti