Inaugurato a Cascina il nuovo Punto Enel Partner

CASCINA – Buone notizie per i cittadini di Cascina: aumentano i servizi ma anche le opportunità di risparmio grazie al nuovo Punto Enel Partner inaugurato questa mattina invia Tosco Romagnola 160 a Cascina. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio e offriranno opportunità sia per l’assistenza relativa alle forniture di elettricità e gas sia per quanto concerne la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi, il responsabile Enel area Mercato Toscana Marcello Cavicchioli, il responsabile Punti Enel Partner Toscana Carlo Pastorelli, il channel manager Enel Energia del territorio Paolo Andreotti, il referente affari istituzionali Enel Toscana e Umbria Emiliano Maratea, l’imprenditore Giacomo Pelagagge, gestore del Punto Enel, e il responsabile del nucleo di Pisa Anse (Associazione Nazionale Seniores Enel) Franco Benedetti.

Il Punto Enel Partner sarà gestito da Pelagagge, partner specializzato nel settore della consulenza energetica. I nuovi sportelli, che saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00, e ilsabato dalle 9:00 alle 13:00, garantiranno risposte ai clienti di Enel Energia in merito alle forniture di elettricità e gas, oltre che in materia di efficienza energetica.

Pelagagge gestisce già altri due Punti Enel aPontedera, in piazza del Teatro 2, e a San Miniato, in via Tosco Romagnola 473. Sul territorio pisano sono presenti anche il Punto Enel diretto di Pisa in via Cesare Battisti 69 e i negozi Enel Partner a Ospedaletto (Pisa), in via Sterpulino 1/a, e a Bientina in piazza Vittorio Emanuele II snc. Complessivamente, i Punti Enel Partner in Toscana sono 53 e si aggiungono agli11 Punti Enel diretti (uno per ogni capoluogo provinciale oltre a Piombino).

“Sono lieta – ha dichiarato il sindaco di CascinaSusanna Ceccardi – di partecipare all’inaugurazione di questo nuovo Punto Enel perché ogni presidio che sul territorio offre nuovi servizi costituisce un riferimento per i cittadini che possono trovare un interlocutore affidabile e sempre presente, come avviene in questo caso con Enel. Il nostro impegno come Amministrazione Comunale è di promuovere lo sviluppo del territorio e di risolvere i problemi dei cittadini, la collaborazione con Enel è importante e si inserisce in questo percorso”.

“Questo nuovo Punto Enel Partner, aperto da un soggetto di grande professionalità e affidabilità come Pelagagge, già presente sul territorio pisano con un ottimo servizio offerto ai cittadini – ha dichiarato Marcello Cavicchioli per Enel – conferma la nostra volontà di rafforzare sempre di più la presenza nella provincia pisana per essere vicini ai cittadini, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di opportunità di risparmio in bolletta grazie ai tanti servizi offerti da Enel Energia”.