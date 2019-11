Inaugurato il distretto di Polizia Municipale in Via Avanzi. La mappa di tutti i distaccamenti

PISA – Inaugurato giovedì 14 novembre con tanto di benedizione officiata da Don Nicola Gregorio, il nuovo Presidio di Quartiere della Polizia Municipale, posto in via Avanzi e punto di riferimento dei cinque agenti che operano nel Distaccamento di Pisa Nord-Est che comprende i quartieri delle Piagge, San Michele, San Biagio, Cisanello, Pisanova, Pratale e Don Bosco.

di Giovanni Manenti

Le parole del Sindaco Michele Conti all’inaugurazione del distretto dei Passi

Ciò è stato possibile grazie ad un intervento di ristrutturazione ed adeguamento dei locali posti nella suddetta via, con una spesa pari a 70mila €uro, così che anche i cittadini, con un numero di cellulare dedicato (348-3979149) che sarà affisso all’esterno della struttura, potranno trasmettere segnalazioni e richieste oltre ad essere ricevuti qualora vi fossero agenti in loco.

La sede del nuovo distretto di Via Avanzi ai Passi

Orgoglioso di questo nuovo passo in avanti sul delicato tema della sicurezza, il Sindaco Michele Conti ha rilevato: “Anche questa iniziativa si inserisce nel quadro del nostro programma elettorale, a mezzo della quale copriamo una zona periferica, ovvero un quartiere che ha avuto il suo sviluppo a far tempo dagli anni ’70, con una grande trasformazione negli anni ’80 allorché una importante Fabbrica quale la Richard Ginori viene sostituita con un complesso residenziale e pertanto credo che abbia bisogno di un presidio attento, in quanto si tratta di luoghi dove i residenti trascorrono la loro giornata lavorativa altrove, verso il centro o fuori città, considerato altresì la prospiciente presenza del Viale delle Piagge, un importante polmone verde cittadino dove non solo i residenti, ma anche altre persone vengono a correre, a passeggiare, specie anziani e bambini“.

La reception della nuova sede della Polizia Municipale di Via Avanzi ai Passi

“E’ pertanto in quest’ottica“, prosegue il primo cittadino, “che è nata l’idea di ristrutturare e poter quindi rendere nuovamente operativo questo punto di riferimento, destinato a divenire un Presidio ed un punto di contatto per i cittadini, pur precisando che l’operato dei Vigili continuerà ad essere principalmente svolto sul territorio – anche se cercheremo, in accordo con il Comandante Stefanelli, di tenerlo aperto il più possibile – onde evitare qualsiasi tipo di polemica al riguardo, poiché il loro compito resta quello di agire in mezzo alla gente per comprendere quelle che sono le problematiche, avendo comunque dedicato un cellulare di servizio il cui numero sarà esposto per garantire il collegamento in ogni ora della giornata“.

Il taglio del nastro al nuovo distretto di Polizia Municipale di Via Avanzi

Ed il Comandante della Polizia Municipale Michele Stefanelli fa eco alle parole del Sindaco: “L‘apertura di questo Presidio rappresenti una spinta nella direzione di essere sempre più vicini ai Cittadini, fermo restando che gli agenti svolgeranno la quasi totalità del proprio lavoro in strada, ed in questa ottica stiamo lavorando al fine di consentire un’apertura al pubblico più ampia possibile. non potendo che ringraziare l’amministrazione comunale per aver raggiunto questo obiettivo che a prima vista sembra una cosa semplice, ma che vi assicuro non lo è stato affatto, prova ne sia che sono trascorsi ben 5 anni dalla prima formulazione al riguardo“.

TUTTI I DISTACCAMENTI. I distaccamenti della Polizia Municipale sono: Pisa Nord-Est, con sede in via Avanzi (cell. di pattuglia 348.3979149), che copre i quartieri di Piagge, San Michele, San Biagio, Cisanello, Pisanova, Pratale e Don Bosco; quello di Pisa Nord-Ovest, a servizio dei quartieri di Porta a Lucca, Porta Nuova, Gagno, I Passi, Barbaricina e Cep (cell.pattuglia 348.3979164), il distaccamento di Pisa Sud, che copre i quartieri di San Giusto, San Marco, Porta a Mare, Aeroporto e La Vettola (cell.pattuglia 348.3979173), quello di Pisa Sud-Est, a servizio dei quartieri di Putignano, Sant’Ermete, Riglione, Oratoio, Ospedaletto, Le Rene e Coltano, con sede a Riglione in Piazza della Fornace (tel. 050.980671; cell.pattuglia 348.3979171) e quello del Litorale, riferito a Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e San Piero a Grado, con sede in via Repubblica Pisana, 68 (tel.050.311189; cell.pattuglia 328.0126790). Infine c’è il Nucleo centro storico, che ha sede nei locali del nuovo Comando della Sesta Porta (tel.050.910839; cell.pattuglia zona Duomo 340.2605892).