Incendio a Vicopisano. Evacuate 10 famiglie. Ipotesi abbruciamento. Le foto

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina e della sede centrale sono intervenuti nel comune di Vicopisano per un incendio di bosco.

Sul posto sono giunti elicotteri della regione e un Canadair. Sono state evacuate dieci famiglie del posto in località Coli.

L’incendio si trova tra il Monte Serra e la Verruca in Loc. Gli Scassi a Vicopisano. Il vento sta però spingendo il fumo verso Pisa. Nello spegnimento dei 150 ettari di pineta sono attive 22 squadre tra operai forestali e volontari del Coordinamento volontariato toscano (CVT), un elicottero della flotta regionale e tre Canadair della Protezione civile nazionale. Le 10 case evacuate stamattina in località Coli in via precauzionale sono ora sotto la minaccia delle fiamme a causa del peggioramento della situazione dovuta al rinforzo del vento. In località Piticco e Il Capitano è in corso un’altra evacuazione di nuclei abitativi.

Ore 15. L’incendio non è ancora sotto controllo e comunque è circoscritto nella zona sopra Vicopisano e non si sta estendendo.

Secondo le prime ipotesi, sarebbe un abbruciamento di vegetazione fatta partire da un anziano del posto a scatenare l’incendio. Le fiamme sono andate fuori controllo e da lì è partito l’incendio non ancora domato quest’oggi. Nel frattempo la Regione Toscana ha diramato un allerta meteo di codice giallo per il vento forte nella giornata di oggi.

