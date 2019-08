Incendio ad una serra a Nodica domato dai Vigili del Fuoco

VECCHIANO – Incendio di medie grandi dimensioni nei pressi delle cave a Nodica, Loc. Salcetti.

I vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti alle 20.50 circa con due automezzi per domare le fiamme, che hanno interessato una serra vicina ad un maneggio di cavalli. A bruciare una catasta di legna e materiale plastico. L’incendio è stato domato intorno alle ore 22.20.

Le cause dell’incendio potrebbero essere un corto circuito a dei macchinari della serra, dovuti al gran caldo di questi ultimi giorni. Non ci sono persone coinvolte. È in corso la bonifica.

Sul posto assieme ai vigili anche il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori.