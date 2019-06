Incendio al quarto piano di Via Vespucci

PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa, è intervenuta con due mezzi a Pisa in Via della Spina, angolo via Vespucci per un principio di incendio appartamento al quarto piano di un condominio.

Per cause elettriche è scaturito un principio di incendio di un condizionatore portatile invadendo di fumo la stanza e il vano scale. Danni principalmente recati da denso fumo che si è sviluppato.

Per consentire le operazioni di spegnimento si è reso necessario allontanare gli occupanti del condominio che sono successivamente rientrati nelle proprie abitazioni.

Non ci sono danni a persone e nè danni a strutture.